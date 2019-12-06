Трамп разберется с невыдачей виз российским дипломатам

Президент США Дональд Трамп пообещал разобраться в ситуации, которая сложилась с невыдачей виз российским официальным лицам в ООН.

Как сказал постпред России при ООН Василий Небензя, американский лидер считает отказ в выдаче виз российской делегации искусственной проблемой. Она в первую очередь, сказывается на престиже США и мешает двухсторонним отношениям.

В четверг глава Белого дома принял участие во встрече дипломатов, которые представляют страны — члены Совбеза ООН. По словам Небензи встреча прошла хорошо, были обсуждены самые разнообразные темы. Среди прочего Трамп пообещал разобраться с невыдачей виз российским дипломатам, пишет «Russia Today».

Ранее США не выдали визы очередной российской делегации, воспрепятствовав участию Федерального казначейства в конференции по аудиту и визиту директора департамента МИД РФ по работе с соотечественниками за рубежом Олега Мальгинова.

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