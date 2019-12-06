Трамп разберется с невыдачей виз российским дипломатам

Трамп разберется с невыдачей виз российским дипломатам

фото: Sm-news.ru

Президент США Дональд Трамп пообещал разобраться в ситуации, которая сложилась с невыдачей виз российским официальным лицам в ООН.

Как сказал постпред России при ООН Василий Небензя, американский лидер считает отказ в выдаче виз российской делегации искусственной проблемой. Она в первую очередь, сказывается на престиже США и мешает двухсторонним отношениям.

В четверг глава Белого дома принял участие во встрече дипломатов, которые представляют страны — члены Совбеза ООН. По словам Небензи встреча прошла хорошо, были обсуждены самые разнообразные темы. Среди прочего Трамп пообещал разобраться с невыдачей виз российским дипломатам, пишет «Russia Today».

Ранее США не выдали визы очередной российской делегации, воспрепятствовав участию Федерального казначейства в конференции по аудиту и визиту директора департамента МИД РФ по работе с соотечественниками за рубежом Олега Мальгинова.

Читайте нас в мобильном приложении

Новости по теме
Подписывайтесь на канал rusplt.ru в Яндекс.Дзен
Подписывайтесь на канал rusplt в Дзен
Комментарии
Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Анализ событий России и мира
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях и читайте статьи экспертов
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!