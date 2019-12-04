Российским казначеям отказали в американских визах

США не выдали визы очередной российской делегации, воспрепятствовав участию Федерального казначейства в конференции по аудиту и визиту директора департамента МИД РФ по работе с соотечественниками за рубежом Олега Мальгинова.

Об этом сообщили в посольстве РФ в Вашингтоне. Планировалось участие российских казначеев в конференции 3 декабря. Мальгинов собирался посетить Молодежный форум в Нью-Йорке в конце ноября, уточняют «Известия».

В посольстве сообщили, что США оправдывают затягивание сроков оформления виз нехваткой сотрудников, хотя это не соответствует действительности. Там уточнили, что до сих пор нет объяснений от американской стороны, почему в сентябре не была обеспечена визами делегация Сергея Лаврова.

Напомним, российским чиновникам не выдали визы для участия в Генассамблее ООН. На мероприятие не попал в том числе член Совета Федерации Константин Косачев.

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