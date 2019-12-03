США признались в присвоении сирийской нефти

Президент США Дональд Трамп заявил о том, что Вашингтон взял под свой контроль месторождения нефти в Сирии, чтобы одержать победу над группировкой «Исламское государство» (ИГ, организация запрещена в РФ).

По словам Трампа, американские военные взяли под контроль сирийские нефтеносные месторождения и теперь США могут делать с этой нефтью все, что захотят.

Такое заявление Трамп сделал в ходе пресс-конференции по итогам встречи с генсеком НАТО Йенсем Столтенбергом накануне саммита альянса в Лондоне, пишет «Лента.Ру».

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Соединенные Штаты планируют защищать нефть от самой Сирии. При том, что заявление о сохранении войск в Сирии для защиты нефтяных месторождений последовало спустя пару дней после того, как Вашингтон сообщил о выводе всего американского контингента из страны.

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