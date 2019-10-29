Трамп выдумал «убийство» аль-Багдади для избежания импичмента

Президент США Дональд Трамп объявил о «ликвидации» главаря террористической организации «Исламское государство» (ИГ – запрещена в РФ) Абу-Бакра аль-Багдади не случайно. Эксперты полагают, что убийство было имитацией, необходимой для избежания импичмента.

С таким мнением выступил политолог Юрий Самонкин. Он считает убийство главаря ИГ тщательно выстраивамоей информационной политикой.

По словам эксперта, Вашингтон не привел доказательств уничтожения аль-Багдади, а реакции Минобороны РФ и властей Сирии указывают, что в реальности боевика не уничтожали. Политолог сказал ФБА «Экономика сегодня», что «политическая махинация» разработана для демонстрации успехов президента перед голосованием по импичменту, которое состоится 31 октября.

Напомним, о ликвидации аль-Багдади сообщалось 27 октября. Трамп заявил, что главарь ИГИЛ привел в действие пояс смертника и «от него мало что осталось». Американские спецназовцы провели идентификационные тесты и убедились, что это был аль-Багдади. В Минобороны РФ усомнились в проводимой американцами операции.

О начале процедуры импичмента против Трампа стало известно в конце сентября. Президента хотят привлечь к ответственности за диалог с лидером Украины Владимиром Зеленским, в ходе которого американский лидер якобы требовал начать расследование против сына кандидата в президенты США Джо Байдена — Хантера Байдена.