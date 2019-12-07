Трамп потребовал от Всемирного банка не давать кредиты Китаю

Президент США Дональд Трамп призвал Всемирный банк больше не предоставлять денежные займы Китаю. По мнению американского лидера, «у Китая много денег» и без учета займов.

«Почему Всемирный банк занимает деньги Китаю? Как такое может быть возможным? У Китая много денег, а если нет, они их создают. Прекратите!» — написал он в Twitter

Торгово-экономический кризис между двумя странами продолжается с 2018 года. На фоне войны США и Китая десять самых богатых людей планеты потеряли 14 миллиардов долларов.

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