Китай ответит США на повышение пошлин

Китай примет ответные меры в ответ на увеличение пошлин Соединенными штатами на китайские товары. Об этом сообщил официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан.

Он отметил, что подобные действия являются грубым нарушением договорённостей двух государств. Дипломат подчеркнул, что угрозы не сработают с Китаем, пишет Газета.ру.

В тоже время, в поднебесной уверены, что эскалация конфликта не принесёт выгоды ни одной стороне.

Ранее сообщалось, что на фоне обострения торговой войны США и Китая десять самых богатых людей планеты потеряли 14 миллиардов долларов.

Торгово-экономический кризис между двумя странами продолжается с 2018 года. Президент США Дональд Трамп предлагал лидеру КНР Си Цзиньпину встретиться в ближайшее время, чтобы обсудить накопившиеся проблемы.