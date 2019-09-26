Трамп посоветовал Зеленскому встретится с Путиным

Американский лидер Дональд Трамп на встрече с украинским президентом Владимиром Зеленским отметил прогресс в отношениях России и Украины. Но призвал не останавливаться на достигнутом и продолжать в том же духе.

«Вы достигли прогресса с Россией, продолжайте в том же духе», — сказал Трамп.

Американский президент также выразил надежду, что Зеленский сможет встретиться с Владимиром Путиным и «решить проблемы», в том числе конфликт на востоке Украины, пишут «Известия».



«Это было бы огромным достижением», — добавил Трамп.



По мнению Дональда Трампа, Владимир Путин также хочет урегулировать конфликт на востоке Украины. При этом президент США заявил, что будет добиваться от других стран увеличения помощи Украине.

Палата представителей американского конгресса начинает процедуру импичмента президента Дональда Трампа. Теперь комитеты должны провести собственное расследование.



Основанием для импичмента послужил разговор Дональда Трампа с лидером Украины Владимиром Зеленским. В ходе него хозяин Овального кабинета якобы требовал начать расследование против сына кандидата в президенты США Джо Байдена — Хантера Байдена.