Трамп «помиловал» индейку и пошутил про импичмент
Американский лидер Дональд Трамп распорядился «помиловать» индейку по кличке Масло по случаю приближающегося Дня благодарения.
Глава Белого дома также помиловал и дублера птицы по кличке Хлеб. Во время Трамп он пошутил, что птицы уже получили повестки на слушание по импичменту.
По словам президента США, Масло и Хлеб проживут оставшуюся жизнь в кампусе Политехнического университета в Вирджинии, сообщают «Известия».
День благодарения отмечается в США в четвертый четверг ноября, открывая праздничный сезон, который включает в себя Рождество и Новый год.
Как сообщалось ранее, комитет палаты представителей американского конгресса по вопросам судопроизводства пригласил главу Белого дома Дональда Трампа дать показания во время слушаний в рамках процедуры импичмента президента США.
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