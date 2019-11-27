Трамп «помиловал» индейку и пошутил про импичмент

Американский лидер Дональд Трамп распорядился «помиловать» индейку по кличке Масло по случаю приближающегося Дня благодарения.

Глава Белого дома также помиловал и дублера птицы по кличке Хлеб. Во время Трамп он пошутил, что птицы уже получили повестки на слушание по импичменту.

По словам президента США, Масло и Хлеб проживут оставшуюся жизнь в кампусе Политехнического университета в Вирджинии, сообщают «Известия».

День благодарения отмечается в США в четвертый четверг ноября, открывая праздничный сезон, который включает в себя Рождество и Новый год.

Как сообщалось ранее, комитет палаты представителей американского конгресса по вопросам судопроизводства пригласил главу Белого дома Дональда Трампа дать показания во время слушаний в рамках процедуры импичмента президента США.

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