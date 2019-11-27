Трампа пригласили на слушания по импичменту

Трампа пригласили на слушания по импичменту

Комитет палаты представителей американского конгресса по вопросам судопроизводства пригласил главу Белого дома Дональда Трампа дать показания во время слушаний в рамках процедуры импичмента президента США.

«Он может воспользоваться возможностью быть представленным на слушаниях, или он может перестать жаловаться на ход процесса», — сообщил глава комитета Джеррольд Надлер. Трампу направлено соответствующее письмо, сообщают «Известия».

Тем временем, прошедшие дебаты Демократической партии США свелись к обсуждению необходимости импичмента Дональда Трампа.

За двухчасовые дебаты, прошедшие в Атланте, несколько кандидатов назвали действующего президента «преступником» и заявили о своей поддержке импичмента Трампу, сообщает The Globe and mail.

Менее чем за три месяца до начала предварительных выборов в США ряды кандидатов в президенты от Демократической партии заметно поределли. К пятым дебатам добрались 10 человек из 24, начинавших президентскую гонку.

Ранее Палата представителей Конгресса США одобрила резолюцию, которая санкционирует официальное начало процедуры импичмента Дональда Трампа.

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