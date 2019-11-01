Трамп переехал из-за слишком плохого отношения в Нью-Йорке

Президент США Дональд Трамп поменял место жительства с Нью-Йорка на город Палм-Бич в штате Флорида. Свое решение он мотивировал плохим отношением к нему со стороны местных властей.

До переезда местом жительства президента считалась башня Трампа на Манхэттэне – туда он переехал в 1983 году. Теперь американский лидер поселится в имении Мар-а-Лаго, пишет РБК.

Информация о переезде указана в его декларации о месте жительства, которая была подана им в сентябре в окружной суд Палм-Бич. Аналогично сделала его супруга Мелания.

Новость о переезде Трамп подтвердил в своем Twitter-аккаунте. Он объяснил, что власти штата и города Нью-Йорк «очень плохо» к нему относились, несмотря на уплату многомиллионных налогов.

В штате Нью-Йорк налоги составляют почти 9%, в городе – 4%. Здесь также действует высокий налог на наследство - 16% для недвижимости дороже 10,1 млн долларов.