Трамп ждет от Зеленского победы над коррупцией на Украине

Вашингтон рассчитывает, что новый президент Украины Владимир Зеленский активизирует борьбу с коррупцией в стране. Это одно из главных условий, при котором Киев сможет ожидать американскую финансовую помощь.

Говоря о телефонном разговоре с Зеленским, который состоялся в июле Трамп отметил: «Это был прекрасный разговор». Остановившись на содержании беседы, он отметил: «Когда мы взаимодействуем со страной, мы ждем, что она будет честной».

Также американский президент сказал, что считает обсуждение коррупции крайне важным делом. «Если вы не говорите о коррупции, то зачем давать деньги стране, которая, по вашему мнению, коррумпирована», пишет ТАСС.

Трамп также заявил, что не видит угрозы импичмента из-за его разговора с Зеленским.

Ранее стало известно о том, что Дональд Трамп предложил для саммита G7 в 2020 году свой курорт. Это может стать поводом для импичмента.