Трамп не хочет тратить деньги на «сдерживание России»

Президент США Дональд Трамп нашел другое применение деньгам, выделенным на военно-политическое сдерживание России. Он взял из программы почти $800 млн для финансирования строительства стены на границе с Мексикой.

Программа по сдерживанию российской угрозы была разработана командующими вооруженными силами Америки для того чтобы реагировать на агрессию России в Европе.

Выделением этих денег на другие нужды Трамп по сути вредит трансатлантическим отношениям, ведь у них с Западом была разработана единая стратегия по противостоянию РФ, пишет РИА Новости.

Также американский лидер слишком медленно продвигается в вопросе военной помощи Украине. «Вот вам второй пример когда Трамп ставит Владимира Путина превыше интересов своей страны и ее союзников», считает лидер демократического меньшинства Чак Шумер.

Строительство барьера между США и Мексикой началось в 2019 году. По мнению президента Трампа, разграничивающая стена позволит «остановить гуманитарный кризис на границе». Кроме этого, Америка объявила о дополнительных тарифах на мексиканские товары, чтобы побудить соседа начать борьбу с нелегальной миграцией.