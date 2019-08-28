Два штата США спрячутся от Мексики за дополнительной стеной
Минобороны США одобрило строительство 32 километров ограждения, дорог и освещения на границе с Мексикой. Дополнительный барьер появится в Аризоне и Калифорнии.
Как передаёт «Коммерсант», это стало возможным из-за расходов по контракту, которые оказались ниже ожидаемых.
Ранее Верховный суд США разрешил главе государства Дональду Трампу взять 2,5 миллиарда долларов из бюджета Пентагона на строительство разграничивающей стены с Мексикой.
Строительство барьера между США и Мексикой началось в 2019 году. По мнению президента Трампа, разграничивающая стена позволит «остановить гуманитарный кризис на границе». Кроме этого, Америка объявила о дополнительных тарифах на мексиканские товары, чтобы побудить соседа начать борьбу с нелегальной миграцией.
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