Дональд Трамп хочет помочь переговорам России и Украины

Президент США Дональд Трамп при необходимости хотел бы принять участие в переговорах между Россией и Украиной. Об этом он сообщил журналистам на лужайке Белого Дома.

«Думаю, что то, что был обмен заключенными между Россией и Украиной, это очень большой шаг и очень положительный шаг. Если им потребуется мое участие, я приму участие», - сказал американский лидер, пишет «РИА Новости».

Ранее сообщалось, что Кремль позитивно оценивает обмен удерживаемыми лицами между Украиной и РФ. Там также считают, что это повод для осторожного оптимизма в нормализации отношений.

«Мы позитивно оцениваем и приветствуем состоявшийся обмен», - заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его мнению, это способствует обеспечению условий по реализации минских договоренностей