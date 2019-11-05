Трамп хочет нового договора по ядерному оружию с РФ и Китаем

США планируют заключить с РФ и Китаем новое соглашение в сфере контроля над вооружением. Об этом сказал американский президент Дональд Трамп.

По его словам, страна «стремится к крупному соглашению» с Россией и Китаем и «возможно, кем-то еще».

Комментируя истечение срока действия Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, или СНВ-3) в 2021 году, Трамп сказал, что Америка ведет дела с Китаем и Россией. Эти страны, по его мнению, хотели бы заключить соглашение в сфере контроля над вооружением, пишет ТАСС.

На вопрос, не желают ли США продлить ДСНВ, Трамп не дал ответа.

Напомним, Россия призывает США продлить СНВ-3. Китай ранее заявлял, что не примет участие в переговорах. С предложением пролонгировать договор выступала Финляндия.