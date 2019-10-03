Финляндия просит США продлить договор СНВ-3

Финляндия просит США продлить договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3). С таким заявлением выступил президент Финляндии Саули Ниинистё.



По его словам, важно попытаться обсудить «новые соглашения и продолжить договор СНВ-3». Ведь нельзя допустить возвращения к ситуации, когда в мире нет никаких договоров о контроле над вооружениями, пишет «РИА Новости».

Договор СНВ-3 - единственный действующий между Россией и США и регламентирующий ограничения вооружений. Он был подписан в 2010 году и истекает в феврале 2021 года. Однако Вашингтон высказал сомнения по поводу возможности его пролонгирования.

В Вашингтоне ранее объявили о необходимости включить все новое российское оружие в СНВ-3. Об этом заявил глава Пентагона Марк Эспер.