США предложили включить в договор все новое оружие РФ

США предложили включить в договор все новое оружие РФ

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В Вашингтоне уверены, что необходимо включить все новое российское оружие в Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3). Об этом заявил глава Пентагона Марк Эспер.

По мнению американского чиновника, Россия пытается расширить свой ядерный арсенал, чтобы противостоять Штатам. Тем более, что уже сейчас у Москвы есть нацеленные на Европу крылатые ракеты. Причем с ядерными боеголовками, пишут РБК.

США вышли из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. И после этого сразу же испытали новую крылатую ракету, выходящую за рамки соглашения. Остаётся лишь один двусторонний договор между странами по контролю над вооружениями - СНВ-3. Однако и он в феврале 2021 года закончит своё действие. И до сих пор его продление под большим вопросом.

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Места: Россия, США
События: вооружение
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