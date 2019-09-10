Дональд Трамп готов полностью разгромить талибов

Президент США Дональд Трамп уверен в том, что его страна может разгромить запрещенное в России движение «Талибан» в Афганистане. Однако не хочет миллионов жертв.

По словам главы Белого дома, этой цели он может достичь с помощью ядерного оружия. Но он не станет этого делать, так как «миллионы и миллионы человек», пишет «РИА Новости».

7 сентября Дональд Трамп сообщил об отмене встречи в своей загородной резиденции Кэмп-Дэвид с представителями руководства талибов и афганским президентом Ашрафом Гани. Она должна была пройти 8 сентября.

Поводом послужил теракт, устроенный «Талибаном». 5 сентября в Кабуле был атакован пост безопасности штаб-квартиры миссии НАТО — погибли 12 человек, включая одного американского солдата.

Ранее стало известно о том, что во время визита в США президент Украины Владимир Зеленский совершит поездку в Вашингтон для встречи с американским лидером Дональдом Трампом, заявил глава МИД страны Вадим Пристайко.