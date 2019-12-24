В торговых центрах продается до 60% контрафакта

В торговых центрах продается до 60% контрафакта

фото: Joinposter.com

Оборот контрафактных товаров в отечественных торговых центрах превышает 25 млрд рублей из-за предприимчивости владельцев ТЦ. Чтобы не было пустующих площадей, они привлекают сторонних арендаторов для островной торговли.

Подобные прилавки пользуются спросом среди граждан в канун праздников. Между тем, доля поддельной продукции у «островных» продавцов достигает 60%. В основном речь идет о контрафактных детских игрушках, аксессуарах для электроники, сумках и рюкзаках.

В ходе опроса продавцов на «островках» в Москве, Казани, Нижнем Новгороде, Уфе и Красноярске выяснилось, что большинство из них знают, что торгуют именно контрафактом, пишет «Коммерсант».

Ранее Минфин утвердил повышение минимальных розничных цен на водку и коньяк. Таким образом, с 1 января 2020 года минимальная розничная цена на водку увеличится на 7% — до 230 рублей за бутылку (сейчас — 215 рублей).

Минимальные розничные цены на крепкий алкоголь используются как инструмент для борьбы с дешевым контрафактом.

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