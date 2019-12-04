Топовая песня 2017 года «Тает лед» оказалась о России и Украине
Продюсер и солист украинской группы «Грибы» Юрий Бардаш в интервью блогеру Юрию Дудю рассказал, что вышедшая в 2017 году песня «Тает лед» посвящалась отношениям России и Украины.
По его словам, хит вышел в период накала отношений между странами. В числе прочего композиция рассказывает о потребности в мире.
Бардаш отметил, что песня стала очень популярной в России, а в соцсетях появилось множество пародий на трек. Солист добавил, что в группе не ожидали такого отклика и признания, пишет «ПолитЭксперт».
В сентябре 2019 года музыкант Борис Гребенщиков выпустил песню о пропагандистах под названием «Вечерний М». Ее раскритиковал ведущий Владимир Соловьев, который обвинил исполнителя в деградации до «куплетиста».
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