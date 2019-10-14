Топ-менеджеры подразделений РЖД пошли под суд за взятки
Западно-Сибирское следственное управление на транспорте СКР направило в суд дело о взятках в РЖД.
Троих руководителей структурных подразделений Западно-Сибирской железной дороги обвиняют в том, что они давали взятки, а экс-начальник среднесибирского района управления службы движения ОАО «РЖД» в том, что он их брал, скрывая допущенные нарушения по ремонту вагонов.
Общая сумма взяток, которая фигурирует в деле, превышает 800 тысяч рублей, передает «Коммерсантъ».
Ранее подполковника контрразведки уволили из ФСБ за желание посидеть в телефоне в спецпомещении.
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