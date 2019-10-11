Сотрудника ФСБ засекли с включенным телефоном и уволили

Подполковника контрразведки уволили из Федеральной службы безопасности за использование мобильного телефона в спецпомещении. Он нарушил приказ, запрещающий применять устройства с выходом в интернет в подразделениях.

Его заметили в спецпомещении с двумя включенными телефонами, рассказывает «Коммерсантъ». Михаилу Самохину сначала объявили выговор, а потом с ним отказались продлевать контракт. Это решение он попытался оспорить в суде, но проиграл.

По инструкции, сотрудники обязаны оставлять личные телефоны при входе в специальных ячейках. С собой разрешено брать только кнопочный телефон без интернета. Соответствующий приказ подписал директор ФСБ Александр Бастрыкин.

Иск Самохина рассматривал Московский гарнизонный военный суд. Фемида признала, что выговор был обоснован. Апелляция поддержала доводы суда первой инстанции.

Ранее сообщалось, что обвиняемый в коррупции сотрудник ФСБ Кирилл Черкалин брал взятки рядом с местом работы на Лубянке.