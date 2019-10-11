Сотрудника ФСБ засекли с включенным телефоном и уволили

Сотрудника ФСБ засекли с включенным телефоном и уволили

Google

Подполковника контрразведки уволили из Федеральной службы безопасности за использование мобильного телефона в спецпомещении. Он нарушил приказ, запрещающий применять устройства с выходом в интернет в подразделениях.

Его заметили в спецпомещении с двумя включенными телефонами, рассказывает «Коммерсантъ». Михаилу Самохину сначала объявили выговор, а потом с ним отказались продлевать контракт. Это решение он попытался оспорить в суде, но проиграл.

По инструкции, сотрудники обязаны оставлять личные телефоны при входе в специальных ячейках. С собой разрешено брать только кнопочный телефон без интернета. Соответствующий приказ подписал директор ФСБ Александр Бастрыкин.

Иск Самохина рассматривал Московский гарнизонный военный суд. Фемида признала, что выговор был обоснован. Апелляция поддержала доводы суда первой инстанции.

Ранее сообщалось, что обвиняемый в коррупции сотрудник ФСБ Кирилл Черкалин брал взятки рядом с местом работы на Лубянке.

Новости по теме
Комментарии
Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Анализ событий России и мира
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях. Только экспертный взгляд на события
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!