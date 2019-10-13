Под Томском задержали орудовавшего 15 лет насильника

В Томской области задержали 60-летнего мужчину, подозреваемого в серии преступлений против половой неприкосновенности, которые он совершал на протяжении 15 лет.

По данным следствия, с 2004 по 2017 год в городе Стрежевой было совершено несколько нападений на женщин, в ходе которых они подвергались сексуальному насилию. Следствие установило, что нападал один и тот же человек.

Личность мужчины установили с помощью ДНК. Его также узнала одна из потерпевших.

Сейчас насильнику предъявлены обвинения в двух эпизодах изнасилования и двух по статье о насильственных действиях сексуального характера, сообщает «Знак».

Ранее настоятеля Свято-Троицкой обители милосердия, обвиняемого в изнасиловании и растлении детей, лишили опекунства.