Обвиняемого в растлении детей настоятеля лишили опекунства
Настоятеля Свято-Троицкой обители милосердия Николая Стремского, обвиняемого в изнасиловании и растлении детей, лишили опекунства.
Как уточняет РИА «Новости», Стремский был освобожден от обязанностей опекуна в отношении восьми несовершеннолетних.
Сейчас дети находятся в госучреждениях.
Следствие обвиняет Стремского по трем статьям: изнасилование потерпевшей, не достигшей 14 лет, развратные действия в отношении двух и более несовершеннолетних лиц, неисполнение обязанностей по воспитанию.
Накануне суд принял решение заключить его под стражу до 12 ноября. Вместе с ним в СИЗО направили его дочь с супругом.
На фоне скандала митрополит Оренбургский и Саракташский Вениамин запретил Стремскому служить.
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