Обвиняемого в растлении детей настоятеля лишили опекунства

Настоятеля Свято-Троицкой обители милосердия Николая Стремского, обвиняемого в изнасиловании и растлении детей, лишили опекунства.

Как уточняет РИА «Новости», Стремский был освобожден от обязанностей опекуна в отношении восьми несовершеннолетних.

Сейчас дети находятся в госучреждениях.

Следствие обвиняет Стремского по трем статьям: изнасилование потерпевшей, не достигшей 14 лет, развратные действия в отношении двух и более несовершеннолетних лиц, неисполнение обязанностей по воспитанию.

Накануне суд принял решение заключить его под стражу до 12 ноября. Вместе с ним в СИЗО направили его дочь с супругом.

На фоне скандала митрополит Оренбургский и Саракташский Вениамин запретил Стремскому служить.