«Святой отец» 70 приемных детей обвинен в их изнасиловании

В Оренбургской области настоятель Свято-Троицкой обители милосердия Николай Стремский обвиняется в изнасиловании несовершеннолетних. Священник воспитывал 70 приемных и усыновленных детей.

Следствие обвиняет Стремского по трем статьям: изнасилование потерпевшей, не достигшей 14 лет, развратные действия в отношении двух и более несовершеннолетних лиц, неисполнение обязанностей по воспитанию.

Суд принял решение заключить его под стражу до 12 ноября. Вместе с ним в СИЗО направили его дочь с супругом.

На фоне скандала митрополит Оренбургский и Саракташский Вениамин запретил Стремскому служить, передает ТАСС.

Обитель, где служил священник, существует с 1990 года. При церкви есть воскресная школа, дом милосердия для престарелых, православная гимназия, духовное училище. Семья священника взяла на воспитание 70 приемных детей.