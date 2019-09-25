В Чите медсестра лишила новорожденную девственности
Центральный районный суд Читы обязал Забайкальский краевой перинатальный центр выплатить 1 миллион 250 тысяч рублей родителям новорожденной, которой медсестра повредила девственную плеву.
Малышка родилась в январе 2017 года. В этот же день медсестра отделения новорожденных Людмила Черкасова обнаружила у новорожденной девочки влагалищное кровотечение.
Желая его остановить она медицинским пинцетом глубоко ввела во влагалище ребенка салфетки и не сообщила об этом врачу.
В итоге ребенок прожил с салфетками 3 месяца, в результате чего у девочки была повреждена девственная плева, образовался пролежень и развилось заболевание вульвовагинит.
Медсестра свою вину полностью признала. Из больницы ее уволили сразу после подачи судебного иска родителями пострадавшего ребенка.
Весной текущего года суд прекратил преследование Черкасовой в связи с истечением срока давности привлечения к уголовной ответственности, сообщает правозащитная организация «Зона права».
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