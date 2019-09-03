Под Томском дети учатся в больнице с больными туберкулезом

Школьники деревни Суйга Молчановского района Томской области вынуждены ходить на школьные занятия в местную больницу.

Решение о временном закрытии основного здания приняла местная администрация. Школа находится в аварийном состоянии - там проваливается потолок и рушатся перекрытия.

«[Потолок] проваливается, но еще не упал. Есть проблемы с перекрытиями. Пока ограничили там пребывание детей и людей в целом», — приводит слова главы Молчановского района Юрия Салькова «Тайга.Инфо».

По данным издания, в 2013 году на ремонт школы уже выделялось 25 миллионов рублей. Как так произошло, что денег не хватило на основное - пока неизвестно. Обследование школы должно показать, на что были потрачены бюджетные средства.

Как сообщает телеграм-канал Mash, в непосредственной близости от мест занятий учеников находятся больные туберкулезом. Когда об этом узнали родители, некоторых детей перестали отпускать на уроки.

Ранее суд закрыл детский сад в Кузбассе из-за превышенного в четыре раза уровня радиации.