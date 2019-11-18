Томский губернатор сделал 31 декабря выходным днем для женщин
Томский губернатор Сергей Жвачкин перенес рабочий день с 31 декабря на 28. Это сделано по просьбе чиновниц и коснется не всех жителей региона.
Жвачкин отметил, что «принял такое решение по многочисленным просьбам женщин». Он указал, что на плечах слабого пола «обычно лежит основная тяжесть подготовки к новогоднему празднику». Однако перенос касается исключительно чиновничьего аппарата, пишет Lenta.ru.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что 31 декабря является рабочим днем, а утвержденный график выходных не подлежит изменению.
В 2020 году россияне будут отдыхать с 1 по 8 января, а 30 и 31 декабря выпали на будни.
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