Не только унитазы: Россия вернула Украине корабли без оружия

Россия не вернула Киеву порядка 30 единиц оружия и боеприпасов, которые были изъяли у украинских моряков после инцидента в Керченском проливе.

По словам адврката ранее удерживаемых лиц Николая Полозова, вооружение осталось в Москве как вещественные доказательства по делу моряков.

Кроме этого, заявил защитник, у военных изъяли автоматы Калашникова и пистолеты Макарова, а также все электронные носители информации (телефоны, флешкарты).

Он пояснил, что корабли остаются вещдоками, но были переданы украинской стороне на ответственное хранение. Российский УПК запрещает их использовать и ремонтировать, передает «Интерфакс».

Напомним, два катера «Никополь» и «Бердянск», а также буксир «Яны Капу» задержали 25 ноября 2018 года в Керченском проливе за незаконное пересечение границы России в Крыму. Были арестованы 24 моряка.

Позже украинских военных отпустили по обмену заключенными между странами. 18 ноября Россия передала Украине военные суда.

После украинская сторона обнаружила, что на судах демонтированы розетки, плафоны и унитазы.

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