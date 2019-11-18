Россия передала Украине задержанные корабли
В нейтральных водах Чёрного моря состоялась передача Украине трех украинских военных кораблей, которые были задержаны за нарушение российской границы в Керченском проливе в ноябре прошлого года.
Передачу кораблей МИД России объяснил тем, что следственные действия с ними завершены, а потому в дальнейшем удержании двух бронекатеров и буксира нет необходимости. В то же время в ведомстве предупредили, что Россия планирует «жестко пресекать» любые новые провокации у своих границ, пишет «Лента.Ру».
Передачу Украине трех военных кораблей, в Крыму назвали знаком руководству страны о том, что пора начинать движение в сторону примирения и добрососедских отношений.
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