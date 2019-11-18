В Крыму оценили передачу украинских кораблей Киеву

Передачу Украине трех военных кораблей, задержанных год назад после нарушения российской границы, в Крыму назвали знаком руководству страны о том, что пора начинать движение в сторону примирения и добрососедских отношений.

Глава комитета по вопросам народной дипломатии и межнациональным отношениям крымского парламента Юрий Гемпель прокомментировал передачу Киеву задержанных год назад украинских военных кораблей.

По его словам, это правильное решение и серьёзный знак для украинской власти и президента Украины Владимира Зеленского. Такой жест должны понять украинские политики. Это серьёзный шаг Российской Федерации в сторону примирения и налаживания добрососедских партнёрских отношений.

Также политик выразил надежду, что украинская сторона сделает несколько ответных шагов, пишет «РИА Новости».

Передача украинских военных судов, которые российские пограничники задержали в 2018 году в Керченском проливе, состоится 18 ноября.

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