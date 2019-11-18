Задержанные год назад украинские корабли сегодня передадут Киеву

Передача украинских военных судов, которые российские пограничники задержали в 2018 году в Керченском проливе, состоится 18 ноября.

Как сообщили в пресс-службе погрануправления ФСБ России по Республике Крым, буксир "Яны Капу" и малые бронированные артиллерийские катера "Никополь" и "Бердянск" - буксируются из порта Керчь к согласованному месту передачи украинской стороне.

Передача украинских кораблей пройдет 18 ноября около полудня в нейтральных водах у мыса Такиль, сообщает ТАСС.

Ни власти России, ни власти Украины эту информацию пока не комментировали. Накануне помощник президента Владимира Зеленского Андрей Ермак сообщал, что процесс возвращения украинских судов находится на завершающем этапе.

Напомним, два украинских артиллерийских катера и буксир были задержаны российскими пограничниками в Керченском проливе в ноябре прошлого года за незаконное пересечение границы. Украинская сторона настаивала на том, что она запрашивала разрешение на проход под Крымским мостом.

В итоге суда и их экипажи были арестованы. В сентябре этого года Россия передала задержанных моряков Украине в ходе обмена удерживаемыми лицами.

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