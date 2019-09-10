Тимати возмутил жителей Риги русским языком

В Риге разразился скандал. Жители города были возмущены надписями на русском языке в недавно открывшемся магазине одежды российского рэпера Тимати.

Магазин начал работать в сентября 2019 года в торговом центре Alfa. Он стал первым в Латвии и открылся по франчайзингу.

Посетители магазина стали выкладывать фотографии в Facebook и высказывать свое негодование. Основная претензия предъявляется к тому, что надписи на одежде на русском языке.

Компания, которая управляет латвийскими торговыми центрами, уже попросила магазин изъять из продажи такую одежду. К скандалу подключилась и латвийская госбезопасность.

Некоторые общественные деятели также призвали Министерство внутренних дел Латвии закрыть торговый центр и магазин, пишет «РИА Новости».

Ранее в Риге порядка пяти тысяч человек вышли на шествие в защиту русских школ. Акция «Наш выбор» организована Русским союзом Латвии (РСЛ).

Участники митинга несут флаги союза и лозунги в защиту русского языка в школах. Во главе шествия идут лидер союза Татьяна Жданюк и депутат Европарламента Андрей Мамыкин.