Шествие в защиту русских школ в Риге собрало пять тысяч человек
В Риге порядка пяти тысяч человек вышли на шествие в защиту русских школ. Акция «Наш выбор» организована Русским союзом Латвии (РСЛ).
Участники митинга несут флаги союза и лозунги в защиту русского языка в школах. Во главе шествия идут лидер союза Татьяна Жданюк и депутат Европарламента Андрей Мамыкин, передает РБК.
Предыдущая акция прошла в начале июня. В ней приняли участие около 3 тыс. человек.
Весной 2018 года парламент Латвии утвердил поправки в закон об образовании, предусматривающие переход к обучению всех средних школ на государственном языке с 2019/2020 учебного года. Мэр Риги Нил Ушаков пообещал оспорить закон в Конституционном суде страны.
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