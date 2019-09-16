Террористы не дают выхода мирному населению в Сирии
Боевики в Сирии не дают мирному населению выйти из идлибской зоны деэскалации.
Как заявили в российском Центре по примирению враждующих сторон в Сирии, блокирован недавно созданный гуманитарный коридор.
Ранее власти в Дамаске c 13 сентября обеспечили работу гуманитарного коридора и пункта пропуска «Абу-Эд-Духур» для выхода из идлибской зоны деэскалации мирного населения. Воспользоваться этим выходом могут и боевиков, желающие сложить оружие, пишет «РИА Новости».
Как сообщили в штабе, террористы угрожают оружием желающим выйти из зоны беженцам.
Ранее около тысячи беженцев вернулись в Сирию из Иордании и Ливана. Уже сейчас в САР восстановлены несколько жилых домов, электростанция и пекарня.
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