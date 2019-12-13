Терапевт из Красноярска сломала ноги семимесячному ребенку

В Красноярске мануальный терапевт сломала семимесячной девочке ноги.

Это произошло во время массажа. По словам матери малышки, девочка родилась на несколько недель раньше срока. Медики прописали ей курс лечебного массажа. Семья обратилась к знакомой массажистке. После визита к ней у ребенка поднялась температура, а одна нога перестала двигаться.

Родители девочки обратились к врачам, которые диагностировали у ребенка переломы обеих ног. Правая нога была поломана в трех местах, сообщает телеканал «ТВК».

За один курс массажа и незаконченный второй родители заплатили более 80 тысяч рублей. Массажистка изначально своей вины не признавала, а потом предложила вернуть часть денег, а затем и вовсе пропала.

Как говорят юристы, в Красноярске больше сотни мануалов, которые работают без лицензии.

Мать ребенка намерена обратиться в полицию.

Напомним, в Курумканской центральной районной больнице Бурятии 11 декабря скончался двухлетний ребёнок. Малыш получил травмы головы в результате падения на него старого лампового телевизора.

Двухлетний ребенок во время игры уронил на себя телевизор. Мальчика с повреждением головы доставили в больницу, где он скончался от полученных травм.

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