Двухлетнего ребенка насмерть придавило телевизором

Двухлетнего ребенка насмерть придавило телевизором

фото: Kikonline.ru

В Курумканской центральной районной больнице Бурятии 11 декабря скончался двухлетний ребёнок. Малыш получил травмы головы в результате падения на него старого лампового телевизора.

Двухлетний ребенок во время игры уронил на себя телевизор. Мальчика с повреждением головы доставили в больницу, где он скончался от полученных травм.

По предварительным данным, днем 11 декабря мать с сыном играли, развеселившийся ребенок задел неустойчивый стол, на котором стоял тяжелый ламповый телевизор. От воздействия стол перевернулся, и телевизор упал прямо на голову ребенку. Мальчика отвезли в больницу, но, несмотря на усилия врачей, малыш скончался.

Следователи проводят проверку по факту гибели ребенка. С места происшествия изъяты телевизор и стол, на котором он располагался, пишет «Российская газета».

К сожалению, дети гибнут из-за невнимательности или беспечности взрослых. Ранее на территории штаб-квартиры Службы внешней разведки в Москве погиб ребенок. Его засосало в сливное отверстие системы очистки бассейна, которое забыли закрыть решеткой.

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