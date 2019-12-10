За теракт в метро Петербурга дали от 19 лет до пожизненного

Суд вынес приговор десяти фигурантам дела о теракте в метро Санкт-Петербурга 3 апреля 2017 года. Основной обвиняемый приговорен к пожизненному заключению, остальные — к 19-28 годам тюрьмы.

Заседание прошло во втором западном окружном военном суде. Основной фигурант дела — Аброр Азимов — признан виновным в финансировании теракта и приговорен к пожизненному заключению.

Такого же наказания прокурор Надежда Тихонова требовала для его брата Акрама, а также Ибрагима и Мухамадюсупа Эрматовых. Однако суд приговорил Акрама Азимова и Мухамадюсупа Эрматова к 28 годам тюрьмы, Ибрагима Эрматова - к 27, передает ТАСС.

Для Шохисты Каримовой назначено наказание в виде 20 лет колонии общего режима. Содик Ортиков приговорен к 22 годам колонии строгого режима, Махамадюсуф Мирзаалимов, Дилмурад Муидинов и Азамжон Махмудов - к 20 годам, Сейфулл Хакимов и Бахрам Эргашев - к 19 годам колонии строгого режима.

Напомним, весной 2017 года террорист-смертник Акбарджон Джалилов привел в действие взрывное устройство в вагоне метро Санкт-Петербурга между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт». Погибли 15 человек, были ранены 67 пассажиров. Вторую бомбу нашли на станции «Площадь Восстания», ее обезвредили.

Ранее сообщалось, что организатор теракта в петербургском метро задержан в Калининграде. Он являлся членом террористической группировки «Джамаат Таухид валь-Джихад» - структурного подразделения «Исламского государства» (запрещена в РФ).

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