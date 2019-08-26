Температура воздуха в МО упадет ниже нуля
В Московской области на этой неделе ожидается резкое понижение температуры. Местами возможны заморозки до минус 2 градусов.
Как сообщается на сайте Гидрометцентра, в ночь на четверг температура в Москве опустится от 5 до 7 градусов тепла, по области – от 2 до 7 градусов. Днем воздух в столице прогреется до 20-22 градусов, по области – до 17-22 градусов.
Затем, по прогнозам синоптиков, суточная температура вернутся к норме и ночные заморозки отступят.
Ранее главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова рассказала о прогнозах погоды на сентябрь.
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