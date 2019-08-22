Начало сентября будет тёплым
Первые дни сентября будут тёплыми. Об этом свидетельствуют данные метеобюро.
По словам, главного специалиста Московского метеобюро Татьяны Поздняковой, по предварительным расчетам все указывает на то, что температура сохранится и в начале первого месяца осени, пишут РИА Новости.
Ранее синоптики рассказали, что в столицу вернулась солнечная погода. 20 августа был самым тёплым днём месяца. Тогда столбик термометра поднимался выше 27 градусов.
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