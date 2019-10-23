Телеканал «Спас» объявил кастинг на реалити-шоу в монастыре
Телеканал «Спас» объявил о запуске реалити-шоу. Его участники в течение месяца будут жить в монастыре на озере Селигер как послушники.
Съемки проекта начнутся в ноябре. Они пройдут в монастыре Нило-Столобенская пустынь.
Телеканал называет реалити-шоу «проектом-откровением» и предлагает участникам, выполняя послушания, найти ответы на вопросы, которые их беспокоят. Чтобы сняться в шоу, нужно отправить видеозаявку с рассказом о себе, говорится на сайте телеканала.
Монастырь находится на острове Столбный на озере Селигер в Тверской области. По преданию, здесь 27 лет жил преподобный Нил Столобенский, который дни и ночи проводил в молитвах и богомыслии.
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