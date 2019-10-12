Telegram запретили продавать свои токены в США

Комиссия по ценным бумагам США добилась временного судебного запрета в отношении двух офшоров, предположительно занятых незарегистрированным первичным размещением токенов Gram в США и за рубежом.

Речь идет о Telegram Group Inc. и ее «дочке» TON Issuer Inc. К этому моменту они успели собрать уже более $1,7 млрд.

Теперь Telegram не может продавать или распространять свои токены в США.

«Наши чрезвычайные действия направлены на то, чтобы помешать Telegram наводнить рынки США цифровыми токенами, которые, как мы утверждаем, были проданы незаконно», — заявила сопредседатель отдела правоприменения SEC Стефани Авакян.

Накануне значительно упала стоимость акций «Яндекса». Эксперты считают, что это может быть связано с готовящимся законом о значимых информационных ресурсах, под который попадают и «Яндекс», и Mail.ru Group.