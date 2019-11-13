Тела двух украинцев нашли в Польше в морозильной камере
Тела двух граждан Украины нашли в Польше в холодильной камере для хранения фруктов одного из складских комплексов. Прокуратура польского города Рава-Мазовецка разбирается в обстоятельствах гибели двух мужчин.
Обнаруженные тела принадлежали гражданам Украины, мужчинам 28 и 46 лет. Известно, что они проживали на территории, где произошла трагедия. Информацию о гибели двух украинцев сообщил 10 ноября владелец склада, который и обнаружил тела.
Следственные мероприятия продолжаются, о случившемся оповестили посольство Украины, пишет «Лента.Ру».
Ранее сообщалось о том, что владелица польской фирмы запретила оказывать помощь умирающему украинскому рабочему. Спустя сутки тело мужчины обнаружили в 125 километрах от места работы.
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