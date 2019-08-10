Техасский стрелок открыл огонь в ТЦ из-за мекисканцев

Мужчина, устроивший массовую стрельбу в городе Эль-Пасо (штат Техас), сделал это из-за своих расистских взглядов.

Он рассказал полиции, что его целью были мексиканцы, сообщает Росбалт.

Напомним, двое вооруженных людей открыли огонь по посетителям торгового центра Cielo Vista в городе Эль-Пасо 3 августа. В результате нападения погибли 20 человек, около 40 человек получили различные травмы.

В тот же день еще в двух городах США произошли инциденты со стрельбой. Спустя несколько часов после стрельбы в Техасе, в городе Дейтон (штат Огайо) под пулями погибли девять человек, ещё 26 получили ранения. После этого, в одном из парков Чикаго (штат Иллинойс) семь человек получили были ранены из огнестрельного оружия на детской площадке.

Местные СМИ обвинили президента Дональда Трампа в безразличии к трагедиям американцев.