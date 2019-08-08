СМИ обвинили Трампа в безразличии к трагедиям американцев

Американское издание The Daily Beast назвало президента Дональда Трампа безразличным к трагедиям в Дейтоне и Эль-Пасо. Глава США прибыл в города после массовой стрельбы, унесшей жизни 31 человека.

СМИ отметило, что глава государства «глух к необходимости быть порядочным» и специально игнорирует роль, которую должны играть президенты США во время национального траура и кризиса.

Как заметила Газету.ру, в еще одном материале говорится, что президент Трамп также использовал проверенную схему и сам играл роль жертвы. В частности он позволил себе несколько комментариев с критикой демократов.

3 августа в трех городах трех штатов Америки произошли инциденты со стрельбой. В Эль-Пасо (штат Техас) мужчина открыл стрельбу в торговом центре, погибли 20 человек, еще около 40 получили ранения. Спустя несколько часов в городе Дейтон (штат Огайо) в результате стрельбы погибли девять человек, ещё 26 получили ранения. После этого, в одном из парков Чикаго (штат Иллинойс) семь человек получили ранения из-за стрельбы из автомобиля на детской площадке.