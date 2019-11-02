Как тебе такое? Илон Маск уходит из Twitter

Как тебе такое? Илон Маск уходит из Twitter

Фото: 24 канал

Основатель SpaceX Илон Маск решил отказаться от использования Twitter. Предприниматель заявил, что он «не уверен в пользе Twitter» и «уходит в офлайн».

Об этом Маск написал на своей странице в микроблоге.

«Twitter перестал быть актуальным и целесообразным», — считает он.

Сейчас на аккаунт Маска в Twitter подписаны 29,1 миллиона человек. Именно в этой соцсети бизнесмен чаще всего взаимодействовал с россиянами, которые любят публиковать различные странные и абсурдные изобретения и спрашивать «Как тебе такое, Илон Маск?»

Ранее Маск презентовал новый космический корабль Starship, предназначенный для многократных запусков в пределах Солнечной системы с экипажем на борту.

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