Илон Маск представил корабль для перелетов между планетами
Основатель SpaceX Илон Маск презентовал новый космический корабль Starship, предназначенный для многократных запусков в пределах Солнечной системы с экипажем на борту.
Маск рассказал, что корабль поднимется почти на 20 километров, проведет в космосе 1-2 месяца, а потом вернется на Землю. Длина корабля – 50 метров, сухая масса составляется почти 120 тонн.
Посадка Starship представляет собой контролируемое падение. Корабль должен перевернуться незадолго до посадки. Илон Макс планирует в будущем приблизить космические перелеты к авиаперелетам, передает «Интерфакс».
Ранее белорусский президент Александр Лукашенко публично приврал о подаренной Илоном Маском Tesla.
Loading...
Показать еще
Комментарии
Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Не пропустите лучшие материалы!
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!