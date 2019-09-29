Илон Маск представил корабль для перелетов между планетами

Основатель SpaceX Илон Маск презентовал новый космический корабль Starship, предназначенный для многократных запусков в пределах Солнечной системы с экипажем на борту.

Маск рассказал, что корабль поднимется почти на 20 километров, проведет в космосе 1-2 месяца, а потом вернется на Землю. Длина корабля – 50 метров, сухая масса составляется почти 120 тонн.

Посадка Starship представляет собой контролируемое падение. Корабль должен перевернуться незадолго до посадки. Илон Макс планирует в будущем приблизить космические перелеты к авиаперелетам, передает «Интерфакс».

Ранее белорусский президент Александр Лукашенко публично приврал о подаренной Илоном Маском Tesla.