Лукашенко приврал о подаренной Илоном Маском Tesla

4 сентября белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что американский предприниматель Илон Маск подарил ему «Теслу», которая теперь красуется в его гараже.

После этого издание «Белорусский партизан» выпустило сатью на тему «Кто на самом деле подарил Лукашенко электрокар за $165 тысяч?». В комментариях под материалом в твиттере один из пользователей спросил бизнесмена, действительно ли он приподнес подарок главе Белоруссии.

Миллиардер опроверг заявление Лукашенко, отметив, что никаких электрокаров он господину Лукашекно не дарил.

Белорусский президент эту ситуацию пока не прокомментировал. Однако теперь пользователям соцсетей действительно захотелось узнать, откуда у Лукашенко взялась загадочная «Тесла».

Ранее руководитель Белоруссии исполнил мечту французского актёра Жерара Депардье и подарил ему участок под Минском.