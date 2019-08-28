Лукашенко подарил Депардье кусочек белорусской земли

Президент Белоруссии Александр Лукашенко решил исполнить мечту французского актёра Жерара Депардье и подарил ему участок под Минском.

Новая земля винодела располагается в 15 километрах от белорусской столицы в деревне Лапоровичи, сообщает белорусский портал Tut.by.

Напомним, президент Лукашенко познакомился со знаменитым актером в 2015 году. Тогда они мило беседовали и обсуждали сельское хозяйство. Депардье обмолвился, что хотел бы пожить среди крестьян в Беларуси, «потому что там красиво и президент хороший человек».

Вуаля. В документах на аренду участка сроком на 99 лет Депардье проходит по своим российским документам. Теперь каждый год за аренду 15 соток актёр будет платить порядка 4200 рублей.

Жерар Депардье получил российское гражданство в 2013 году. Президент России Владимир Путин вручил артисту паспорт РФ за вклад в развитие мировой культуры и кинематографа.