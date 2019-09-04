Тбилиси всегда рад туристам из России

Грузии нужны российские туристы. В этом уверен мэр Тбилиси Каха Каладзе.

Он осудил распространенное мнение, что Тбилиси не хочет видеть туристов из РФ после скандала с участием российского депутата в парламенте Грузии. По словам грузинсуого чиновника, такая позиция является «категорически

неприемлемой» и принадлежит «мелкой политической группе», пишут «Известия».

Поток туристов из России в Грузию снизился на 70%. В закавказскую республику продолжают приезжать граждане РФ наземным транспортом и через третьи страны. Предпосылок для восстановления авиасообщения между государствами сейчас по-прежнему нет и не предвидится в ближайшее время.

Ранее стало известно о том, что освободившийся пост премьер-министра Грузии займет глава МВД страны Георгий Гахария. Отставка уже бывшего главы грузинского правительства Мамука Бахтадзе была одним из основных требований манифестантов во время недавних митингов.